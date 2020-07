Joe Biden offentliggør sin vicepræsidentkandidat næste uge

Demokraternes Joe Biden vil i næste uge udpege den person, som skal være med til at udfordre Trump og Pence.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, vil i næste uge offentliggøre, hvem han har udpeget som sin vicepræsidentkandidat.

Det siger Biden tirsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen fra Biden kommer, få uger før at Det Demokratiske Parti den 17. august indleder sit konvent i Milwaukee i Wisconsin.

Her vil Joe Biden formelt blive nomineret som udfordrer til præsident Donald Trump, der forsøger at blive genvalgt, når amerikanerne skal stemme den 3. november.

Joe Biden har tidligere sagt, at han vil vælge en kvinde som sin makker i valgkampen mod Trump og dennes vicepræsident, Mike Pence.

Amerikanske medier har, siden det i foråret stod klart, at Joe Biden var sikker på at blive nomineret som præsidentkandidat, spekuleret i, hvem der bliver hans kandidat til posten som vicepræsident.

Den store interesse skyldes blandt andet, at Biden er 78 år. Hvis Biden vinder over Donald Trump, vil han blive den ældste præsident i USA's historie.

Senator Kamala Harris fra Californien og senator Elizabeth Warren fra Massachusetts bliver ofte fremhævet som en mulighed for Joe Biden.

Med under 100 dage til præsidentvalget står Joe Biden til at vinde ifølge flere nationale meningsmålinger.

Det skyldes især, at Biden fører i de seks svingstater, som ved valget i 2016 sikrede Trump sejren over Hillary Clinton.

I samtlige seks delstater, Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina, har Biden en føring på mindst seks procentpoint. Det viste en måling i avisen The New York Times for nylig.

Svingstater er delstater, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde.

/ritzau/