Joe Biden overhaler Trump i den vigtige delstat Wisconsin

Med 89 procent af stemmerne optalt i Wisconsin står Biden til at vinde den vigtige delstat efter Trump-føring.

Demokraternes Joe Biden har overtaget føringen i den vigtige delstat Wisconsin ved præsidentvalget i USA.

Det viser andelen af optalte stemmer ifølge CNN. Der er optalt 89 procent af stemmerne ifølge CNN.

Joe Biden står til 49,3 procent af stemmerne, mens præsident Donald Trump står til 49 procent. Under 10.000 stemmer skiller dem ad.

Der er endnu ingen nyhedsbureauer eller tv-stationer, der har erklæret en vinder i Wisconsin, som har ti valgmænd.

Ifølge CNN kan der erklæres en vinder i Wisconsin cirka klokken 12.30 dansk tid.

Delstaten er begyndt at tippe Bidens vej, efter at stemmer fra storbyen Milwaukee er begyndt at tikke ind.

Wisconsin var en af de tætteste delstater ved præsidentvalget i 2016. Her løb Trump med sejren på under et procentpoint. Og det tyder altså på, at det bliver næsten lige så tæt denne gang - dog til Demokraternes fordel.

Wisconsin er på forhånd blevet udpeget som måske en af de mest afgørende stater for, hvem der vinder valget.

Forud for Trumps sejr i 2016 havde Wisconsin været del af en blok af 18 stater og District of Columbia, der fra 1992 havde stemt på Demokraternes kandidat ved alle præsidentvalg.

