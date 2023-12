Joe Biden påpeger faldende støtte til Israel under Gaza-krigen

Israel begynder at miste opbakning fra det internationale samfund på grund af landets "vilkårlige bombardementer" af Gazastriben.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, tirsdag under et fundraising-arrangement i Washington D.C.

Det skriver Reuters og det amerikanske medie CNN.

- De begynder at miste støtten, siger Joe Biden.

USA er Israels nærmeste allierede, og det er opsigtsvækkende, at den amerikanske præsident påpeger den faldende støtte til israelerne.

Amerikanerne har siden den militante bevægelse Hamas' angreb på Israel 7. oktober udtrykt deres opbakning til Israel gennem massiv økonomisk støtte og ved at sende hangarskibe og soldater til Mellemøsten.

Men den tilsyneladende uforbeholdne støtte er blevet mødt af kritik både fra arabiske lande og hjemme i Washington D.C., i takt med at Israels militære modsvar på Hamas' angreb koster flere og flere civile liv i Gaza.

Ud over at påpege den faldende støtte til Israel, siger Biden, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, skal "ændre" sin stærkt højreorienterede regering.

- Dette er den mest konservative regering i Israels historie, siger Biden ifølge CNN og tilføjer, at Israel "ikke ønsker en tostatsløsning".

I forbindelse med Oslo-aftalerne blev Israel og PLO (Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, red.) i 1993 enige om en plan, der skulle føre til implementeringen af en tostatsløsning.

Løsningen indebærer, at der oprettes en palæstinensisk stat, der skal eksistere side om side med staten Israel.

Men to årtier senere er der ikke meget, der tyder på, at tostatsløsningen kan blive en realitet. Det hænger sammen med, at Israel fortsætter med at bygge nye bosættelser på Vestbredden.

Og den nuværende regering lægger ikke skjul på, at den ønsker at øge de israelske bosætteres tilstedeværelse i de besatte palæstinensiske områder.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967. Dele af området er dog under Det Palæstinensiske Selvstyres administration og kontrol, og en fremtidig palæstinensisk stat ville skulle etableres netop på Vestbredden.

