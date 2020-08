Joe Biden rejser til svingstater for at samle stemmer

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, indleder i september en traditionel valgkampagne i nøglestater.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, vil personligt føre valgkampagne i de delstater, som kan blive afgørende for, hvem der vinder præsidentvalget i USA den 3. november.

Det meddeler Biden torsdag.

Hidtil har den 77-årige Biden på grund af coronakrisen hovedsageligt ført kampagne fra et studie, der er indrettet i kælderen i hans hjem i Delaware.

- Jeg vil rejse til Wisconsin og Minnesota, tilbringe tid i Pennsylvania og i Arizona, men vi vil gennemføre det hele på en fuldstændig ansvarlig måde, siger Biden.

Han indstillede i marts de traditionelle kampagnemøder under Demokraternes primærvalg på grund af coronapandemien.

Det samme gjorde Bidens største rival til at blive partiets præsidentkandidat, Bernie Sanders.

Bidens besøg i flere delstater vil derfor være de første, hvor han personligt mødes med vælgere.

Og det ser han frem til.

- Jeg savner virkelig at have mulighed for at hilse på folk, give dem hånden, siger Biden.

- Det kan man ikke nu, siger han.

Meningsmålinger giver Joe Biden en lille føring over præsident Donald Trump i de såkaldte svingstater, hvor det på forhånd er svært at forudsige en vinder.

Biden oplyser, at hans første besøg vil finde sted "efter Labor Day", der afholdes den 7. september.

Da Donald Trump i 2016 overraskende besejrede Demokraternes daværende kandidat, Hillary Clinton, var det i høj grad på grund af, at Trump hentede flest stemmer i flere af svingstaterne.

/ritzau/AFP