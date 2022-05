Joe Biden rejser til Texas for at sørge efter skoleskyderi

USA's præsident, Joe Biden, vil sammen med sin hustru, Jill, søndag rejse til byen Uvalde i delstaten Texas.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidentparret vil på turen "sørge med det samfund, der tirsdag mistede 21 liv i et forfærdeligt skoleskyderi", oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

Udmeldingen har været ventet i kølvandet på tirsdagens tragedie.

Den kommer, samme dag som ægtemanden til en lærer i fjerde klasse, der blev dræbt, mens hun forsøgte at beskytte sine elever på Robb Elementary School, døde af et formodet hjertestop.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

På crowdfunding-hjemmesiden GoFundMe oplyser en kvinde ved navn Debra Austin, der er kusine til den afdøde lærer Irma Garcia, at lærerindens ægtemand, Joe, torsdag mistede livet som følge af en medicinsk nødsituation.

- Jeg tror oprigtigt, at Joe døde på grund af et knust hjerte efter at have mistet sit livs kærlighed, skriver Debra Austin.

Dødsfaldet bliver også bekræftet af Irma Garcias nevø på Twitter.

- Med forfærdelse og dybfølt sorg må jeg meddele, at min tante Irmas mand, Joe Garcia, er død på grund af sorg, skriver nevøen ved navn John Martinez.

En nyhedsvært for den lokale tv-station KABB FOX San Antonio oplyser på platformen, at Joe Garcia døde af et hjertestop.

Ifølge Robb Elementary Schools hjemmeside nåede Joe og Irma Garcia at være gift i 24 år. De efterlader sig fire børn.

Ud over Irma Garcia blev en anden lærer ved navn Eva Mireles også dræbt under skyderiet på skolen i Uvalde.

19 børn mistede desuden livet, da en 18-årig gerningsmand kaldet Salvador Ramos gik ind på skolen og åbnede ild. Han blev efter cirka 40 minutter på skolen skudt og dræbt, da politiet rykkede ind i bygningen.

Tirsdagens tragedie har forud for præsidentparrets besøg skabt fornyet debat omkring USA's lempelige våbenlove.

Derfor vil der også være ekstra fokus på Det Nationale Riffelforbund (NRA), der fra fredag til søndag holder sin første kongres i tre år.

Organisationen er den måske mest magtfulde våbenlobby i USA.

/ritzau/