Joe Biden sender førstedamen til kroning af kong Charles

Fra USA bliver det førstedame Jill Biden, der deltager i den britiske kong Charles' kroning til maj.

Præsident Joe Biden orienterede kongen om beslutningen i et telefonopkald tirsdag.

Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring.

I telefonsamtalen lykønskede Biden kong Charles med den kommende kroning og sagde, at han gerne vil mødes med ham i Storbritannien på et senere tidspunkt.

Charles og hans hustru, dronningegemalinde Camilla, bliver formelt kronet ved en stor ceremoni i Londons Westminster Abbey 6. maj. Her har kroninger af konger og dronninger fundet sted i størstedelen af de sidste 1000 år.

Snesevis af ledere fra hele verden ventes at deltage i kroningen.

Traditionelt set har amerikanske præsidenter ikke deltaget i kroningen af den britiske monark. Præsident Joe Biden deltog dog i begravelsen af Charles' mor, dronning Elizabeth, i september.

Det er ventet, at Biden senere i april vil besøge både Nordirland og Irland.

I marts fortalte Biden således, at han har accepteret en invitation fra den britiske premierminister, Rishi Sunak, til at besøge Nordirland i april til 25-års-dagen for Langfredagsaftalen.

Med fredsaftalen mellem Irland og Nordirland, der blev underskrevet den 10. april 1998, blev der sat en stopper for 30 års væbnet konflikt i Nordirland.

Også prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, har fået en invitation til kong Charles' kroning.

Det er dog uvist, om de kommer.

Prins Harry og hertuginde Meghan bor i Californien i USA sammen med deres to børn, Archie og Lilibet.

Parret trak sig i 2020 som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus. Siden har de flere gange offentligt fortalt om deres oplevelser af at være en del af det britiske kongehus og bruddet med institutionen.

