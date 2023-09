Joe Biden sender opgør om abortpille til Højesteret

En beslutning om at begrænse distribuering af abortpillen mifepristone i det sydlige USA får nu præsident Joe Bidens regering til at bede landets øverste retsinstans, Højesteret, om at se på sagen.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium, der har indgivet en anke mod en dom fra en lavere retsinstans, fredag aften dansk tid.

En ankedomstol fra USA's femte retsdistrikt, som ligger i New Orleans i delstaten Louisiana, har besluttet, at der ikke længere må gives recept på mifepristone ved video- eller telefonkonsultationer.

Midlet må heller ikke længere sendes med posten, besluttede domstolen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mifepristone bliver brugt ved mere end halvdelen af alle aborter i USA. Pillen bliver også brugt til eksempelvis dødfødsler.

/ritzau/Reuters