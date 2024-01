Joe Biden skal holde årets State of the Union-tale til marts

USA's præsident, Joe Biden, er lørdag formelt blevet inviteret til at holde den årlige State of the Union-tale i Kongressen 7. marts.

Det oplyser den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Mike Johnson, ifølge nyhedsbureauet AFP.

State of the Union-talen holdes hvert år - typisk i begyndelsen af året - af den siddende amerikanske præsident.

Med talen giver præsidenten sin vurdering af det amerikanske samfunds tilstand, ligesom præsidenten typisk fortæller, hvilke politiske tiltag han ønsker at gennemføre i løbet af året.

Det er ikke bare en tradition, at USA's præsidenter holder en State of the Union-tale. Det er også et krav ifølge den amerikanske forfatning.

Her lyder det, at præsidenten "fra tid til anden skal give Kongressen oplysninger om nationens tilstand", og at den siddende præsident skal "anbefale sådanne tiltag, som han finder nødvendige og påkrævede".

Sidste år holdt Joe Biden State of the Union-talen 8. februar.

Da de amerikanske vælgere skal til præsidentvalg til november, og Biden har taget hul på det sidste år i sin første embedsperiode, er der mulighed for, at den kommende State of the Union-tale bliver hans sidste.

Det afgøres selvfølgelig af, om Biden, som ønsker at genopstille ved præsidentvalget for Demokraterne, kommer ud på den anden side med en sejr eller et nederlag.

Dette års State of the Union-tale finder sted to dage efter den vigtige "Super Tuesday", hvor Demokraterne og Republikanerne afholder primærvalg i en lang række amerikanske delstater.

"Super Tuesday" er den dag, hvor der afholdes primærvalg i flest stater på én gang. Ved primærvalgene nomineres de kandidater, som partierne ønsker skal stille op til præsidentvalget i november.

Joe Biden er Demokraternes spidskandidat, mens det hos Det Republikanske Parti er forhenværende præsident Donald Trump, der spås de bedste chancer for at blive partiets næste præsidentkandidat.

/ritzau/