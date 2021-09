Joe Biden skruer bissen på med vaccinekrav

I New York City blev det fra mandag et krav til alle offentligt ansatte, at de er færdigvaccineret mod coronavirus eller bliver testet ugentligt.

På en af byens kendte gader, Wall Street, skal børsmæglerne være vaccineret, har finansselskaberne meddelt.

I Los Angeles kræver bystyret, at alle offentligt ansatte skal være færdigvaccineret i begyndelsen af oktober. Det fik i weekenden seks ansatte i byens politistyrke, LAPD, til at indgive et søgsmål mod bystyret.

Sagsøgerne mener, at vaccinekravet er en krænkelse af retten til privatliv.

Næsten halvdelen af de over 12.000 ansatte hos LAPD er ikke vaccineret, viser de seneste tal ifølge Los Angeles Times. Det er flere end i befolkningen generelt.

For blot et par måneder siden tegnede det ellers lyst for præsident Joe Biden og hans ambition om at få vaccineret alle amerikanere.

Men den opadgående kurve, der viser antallet af vaccinerede amerikanere, er gået i stå. 80 millioner amerikanere er stadig ikke vaccineret, viser tal fra Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

USA's hospitaler er overbebyrdede af coronapatienter og må i nogle tilfælde afvise andre patienter.

Det har fået præsident Joe Biden til at indføre krav om vaccinering for offentligt ansatte på landsplan. De, der ikke vil vaccineres, skal testes ugentligt.

Reglen vil blive rullet ud i hele USA i de kommende uger.

Også virksomheder med over 100 ansatte er omfattet. Især dét krav har fået vreden frem hos mange republikanske politikere.

En række republikanske guvernører truer med at gå til domstolene for at stoppe det.

- Joe Biden, vi ses i retten, skrev delstatens republikanske guvernør, Kristi Noem, på Twitter, da præsidenten meddelte sin beslutning.

- Selve vaccinen redder liv, men dette forfatningsstridige træk er skræmmende. Det her er stadig Amerika, og vi tror stadig på frihed fra tyranner, lød det fra Mississippis guvernør, Tate Reeves.

I Mississippi er der i forvejen krav om, at alle børn er vaccineret mod i alt ni sygdomme, herunder mæslinger og fåresyge, inden de begynder i skole. Andre delstater har lignende krav om andre vacciner.

Republikanernes modstand mod Bidens vaccinekrav afspejler mest af alt den vrede og frygt, der er blandt mange af deres kernevælgere. Det mener Ashish Jha, der er dekan på Brown University School of Public Health.

- Republikanere vil lægge denne pandemi bag sig, mindst lige så meget som Demokrater vil, siger han til New York Times.

- Men politikere kan godt lide at udnytte dette spørgsmål for politisk vinding. Jeg tror, at det er derfor, at republikanske guvernører er så oprørte.

Eksperter siger, at Biden er på sikker juridisk grund med sit vaccinekrav. Det er forankret i en lov om at sørge for sikre arbejdspladser og et sikkert miljø for alle.

Desuden har præsidenten et flertal i Kongressen bag sig.

Jen Psaki, Joe Bidens talskvinde, minder om, at beskæftigelsesministeriet har pligt til at handle, når der er en alvorlig risiko for arbejdere.

- Og en pandemi, der har kostet over 600.000 mennesker livet, udgør bestemt "en alvorlig risiko for arbejdere", sagde Psaki mandag ifølge Reuters.

/ritzau/