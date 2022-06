Joe Biden slap uskadt fra cykelstyrt

Præsidenten mistede balancen, da hans fod satte sig fast i et spænde på pedalen i en park i Delaware.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, slap lørdag uskadt fra et cykelstyrt nær sit hjem ved stranden i den østlige delstat Delaware.

- Jeg er OK, siger præsidenten på en videooptagelse, hvor han hjælpes på benene af Secret Servicemedlemmer.

Han forklarer, at hans fod satte sig fast i et spænde på pedalen.

Den 79-årige Joe Biden og hans kone Jill var på en morgentur, da præsidenten bestemte sig for at cykle hen til nogle fremmødte borgere. Efter faldet blev Biden stående og talte nogle minutter med folkene på stedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsidentparret cyklede i en park nær deres hus i Rehoboth Beach, Delaware.

Pressetalspersoner for præsidenten siger, at der ikke var nogen synlige skrammer efter Bidens fald. "Kun en masse hurlumhej for Secret Service og pressen", hed det med tilføjelsen:

- Præsidenten ser frem til at tilbringe resten af dagen sammen med sin familie.

Da Biden er USA's ældste præsident er der konstant fokus på hans helbred - ikke mindst fordi der fremsættes mange spekulationer om, hvorvidt han vil genopstille i 2024.

I november 2020 - kort efter sin valgsejr over Donald Trump - brækkede Biden en fod, da han legede med sine to schæferhunde.

I november 2021 sagde præsidentens læge, at Biden er "sund og energisk".

/ritzau/Reuters