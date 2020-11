Joe Biden sniger sig forbi Trump i Michigans ultratætte opgør

Med 0,1 procentpoint har demokraten en snæver føring over den siddende præsident i svingstaten Michigan.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden sniger sig forbi republikaneren Donald Trump i opgøret om svingstaten Michigan i USA's præsidentvalg.

Det skriver Reuters baseret på den foreløbige stemmeoptælling.

Der er kort efter klokken 15 onsdag eftermiddag dansk tid optalt 89 procent af de forventede afgivne stemmer i staten.

49,2 procent af dem er ifølge Reuters gået til demokraten Joe Biden, mens 49,1 procent af dem går til Donald Trump.

Det sker, efter at Donald Trump har været foran i optællingerne det meste af onsdagen.

De endelige valgresultater fra Michigan ventes ikke før natten til torsdag dansk tid. Det skyldes blandt andet mange brevstemmer, som det tager lang tid at tælle op.

Michigan bliver set som en potentielt afgørende delstat at vinde for at blive præsident.

Donald Trump vandt delstaten i 2016, da USA valgte ham til præsident over den demokratiske kandidat Hillary Clinton. Barack Obama vandt der, da han blev valgt til præsident i 2012.

Joe Biden har blandt andet allerede vundet delstaten Arizona.

Og det betyder, at han med sejr i Michigan, Wisconsin og Nevada kan sikre sig de 270 ud af 538 valgmænd, det kræver at blive præsident.

/ritzau/