Joe Biden tror ikke på dom i rigsretssag mod Donald Trump

USA's præsident anser det for usandsynligt, at to tredjedele af Senatet vil stemme for at dømme Trump.

USA's præsident, Joe Biden, tror, at hans forgænger på posten, Donald Trump, vil blive frikendt i den rigsretssag, som ventes at begynde i Senatet den 9. februar.

Biden tvivler på, at der kan opnås det fornødne antal stemmer i Senatet til at kende Trump skyldig.

Det siger han til tv-stationen CNN, efter at Senatet mandag har fået overdraget anklageskriftet mod Trump.

Donald Trump er anklaget for kriminelle handlinger, mens hans bestred præsidentposten.

Han anklages for at have svækket USA's og den amerikanske regerings sikkerhed ved i en tale at opildne tilhængere til opstand kort før, at en del af dem stormede Kongressen og trængte ind i bygningen.

Det kræver et flertal på mindst to tredjedele af Senatets 100 medlemmer for at erklære Trump skyldig. Det indebærer, at mindst 17 ud af Senatets 50 republikanere skal stemme for at dømme ham.

Selve rigsretssagen ventes at begynde den 9. februar.

Det er anden gang, at Donald Trump er involveret i en rigsretssag.

I februar 2020 blev han frikendt i Senatet i to anklager - den ene for magtmisbrug og den anden for at have modarbejdet Kongressen.

/ritzau/