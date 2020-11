Joe Biden: Vi kommer til at vinde det her kapløb

I en tale i staten Delaware gentager demokraten Joe Biden en opfordring om at have tiltro til valgprocessen.

Den demokratiske præsidentkandidat i USA, Joe Biden, undlader i en tale i Wilmington i delstaten Delaware sent fredag aften lokal tid at erklære sig som vinder af valget, men siger, at han kommer til at vinde.

- Vi har ikke nogen endelig udmelding endnu, siger Biden fra scenen.

- Men vi kommer til at vinde det her kapløb, siger han.

Joe Biden tilføjer i samme ombæring, at han tror på, at han og vicepræsidentkandidat Kamala Harris kommer til at vinde i både Georgia, Pennsylvania, Arizona og Nevada.

- Vi er på vej til at få over 300 valgmænd, siger han.

I talen understreger Biden, at han er klar til at tage fat i kampen mod coronavirusset og for at redde økonomien og samle landet.

Han fortæller, at han allerede har holdt møder med eksperter for at finde ud af, hvordan han kan håndtere de to kriser, USA står overfor - coronapandemien og den økonomiske krise, pandemien har medført.

- Jeg er klar fra dag ét, siger han.

Joe Biden har tidligere sagt, at han føler sig sikker på, at han vil vinde præsidentvalget.

Endnu har ingen amerikanske tv-stationer udråbt en samlet vinder, da der i flere delstater er meget tæt løb mellem Joe Biden og præsident Donald Trump.

Joe Biden gentager en opfordring om, at alle stemmer skal tælles.

- Lad processen udspille sig, siger han fra scenen.

Med sig har han Kamala Harris, som dog ikke giver nogen bemærkninger.

Efter en kort tale siger Biden, at han håber at kunne tale til amerikanerne igen i morgen, hvorefter han forlader scenen.

Spørgsmålet om hvorvidt Joe Biden ville erklære sig som vinder af valget i sin tale i Wilmington, var tidligere fredag blevet aktuelt, efter at Biden overhalede Trump under optællingen i nøglestaten Pennsylvania, hvor der er 20 valgmænd at hente.

Tidligt lørdag morgen dansk tid står Biden til 49,6 procent af stemmerne i delstaten mod Trumps 49,2 procent. 99 procent af stemmerne er optalt ifølge nyhedsbureauet AP, og Biden har et forspring på knap 30.000 stemmer.

Vinder Biden Pennsylvania, vil han i januar blive indsat som USA's næste præsident.

Ifølge AP's prognoser er Joe Biden snublende tæt på at vinde valget, da han står til at have sikret sig tilsammen 264 valgmænd.

For at blive præsident skal en kandidat vinde 270 valgmænd. Donald Trump står ifølge AP's prognoser til 214 valgmænd.

