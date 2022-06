Joe Biden vil fjerne angrebsvåben fra privates hænder

Trods mange masseskyderier er intet blevet gjort for at skærpe den amerikanske våbenlovgivning.

Det konkluderer USA's præsident, Joe Biden, i en tale om våbenkontrol natten til fredag dansk tid.

Ifølge demokraten Biden er det på tide, at Senatet reagerer i kølvandet på de mange dødelige skyderier.

Biden foreslår blandt andet at forbyde borgere at købe militærlignende "angrebsvåben". Det skal også være forbudt for våbenbutikker at sælge magasiner, der kan indeholde mange patroner.

Biden opfordrer også til, at baggrundstjek af personer skal skærpes i forbindelse med salg af våben til almindelige borgere. Han foreslår også at sætte aldersgrænsen for våbenkøbere op til 21 år.

Debatten om USA's våbenlove er den seneste tid blusset op, efter at 19 børn og to lærere blev dræbt på en skole i byen Uvalde i Texas den 24. maj.

Drabene blev begået af en 18-årig mand, som få dage forinden på lovlig vis havde købt to militærlignende rifler samt 375 patroner.

Våbenlovene er forskellige i de amerikanske delstater. I Texas skal man være mindst 18 år for at købe en riffel.

