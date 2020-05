Joe Biden vil for første gang kommentere påstand om overgreb

Fredag bryder præsidentkandidat Joe Biden tavshed om påstand fra tidligere assistent om seksuelt overgreb.

Joe Biden vil fredag for første gang kommentere beskyldninger fra en tidligere ansat om et seksuelt overgreb tilbage i 1990'erne.

Det meddeler tv-stationen MSNBC i et tweet torsdag, skriver AFP.

Biden, der efter al sandsynlighed bliver nomineret som Demokraternes kandidat til præsidentvalget i USA i november, vil svare på beskyldningen i et interview i et morgenprogram på MSNBC fredag.

Bidens kampagnestab har afvist påstanden om, at han i 1993 skulle have forgrebet sig på en 29-årig kvindelig assistent i Senatet.

Men den 77-årige forhenværende vicepræsident har ikke selv kommenteret beskyldningen fra den i dag 56-årige Tara Reade.

Hun hævder, at Biden i 1993 pressede hende op mod en væg i Senatet og befamlede hende intimt.

USA's præsident, Donald Trump, der selv blev beskyldt for adskillige tilfælde af seksuel chikane og overgreb, inden han blev valgt, har også blandet sig i sagen med en opfordring til Biden om at svare på beskyldningen.

- Jeg synes, at han skulle reagere. Det kan være falske beskyldninger. Jeg ved alt om falske beskyldninger. Jeg er blevet urigtigt anklaget flere gange, sagde Trump torsdag på en pressebriefing i Det Hvide Hus.

Flere af Bidens partifæller er kommet med lignende opfordringer. Onsdag forsvarede Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus og dermed partiets øverste person i Kongressen, Joe Biden.

Pelosi fremhævede, at Joe Biden i sin årtier lange karriere altid har støttet tiltag rettet mod at forhindre overgreb på kvinder.

- Han er en person med store værdier, sagde Pelosi blandt andet ifølge Reuters.

Hun fremhævede desuden, at medarbejdere på Bidens kontor i Senatet har oplyst, at de ikke har nogen erindring om en klage over et seksuelt overgreb.

Tara Reade var en af otte kvinder, som i 2019 stod frem for at fortælle, at Biden havde kysset, krammet eller rørt ved dem på en måde, som de følte var ubehageligt. Men ingen af dem beskyldte ham for et seksuelt overgreb.

Tara Reade fremsatte sin beskyldning i marts i år i en podcast, skriver Reuters.

/ritzau/