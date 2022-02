Joe Biden vil give terrorofre del i midler til Afghanistan

USA's præsident, Joe Biden, vil bruge midler til Afghanistan til terrorofre.

Den amerikanske præsident ventes senere fredag at udstede et dekret, der skal sikre, at halvdelen af frosne værdier til Afghanistans centralbank kan anvendes til erstatning til terrorofre i USA. Det skriver The New York Times.

Den højst usædvanlige beslutning indebærer en ny tilgang til en række juridiske, politiske, udenrigspolitiske og humanitære problemer.

Halvdelen af pengene skal kunne anvendes til nødhjælp i Afghanistan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Halvdelen af midlerne afsættes til erstatninger til personer, som blev ofre for terrorangrebet mod USA 11. september 2001, som en ikke navngivet amerikansk tjenestemand til nyhedsbureauet AP.

En dyb økonomiske krise i Afghanistan er blevet forværret af tørke og udbredt mangel på mad.

/ritzau/