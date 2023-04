Joe Biden vil tidoble salget af elbiler i USA

Præsident Joe Bidens regering forbereder en række nye restriktioner på miljøforurening, der ventes at mangedoble salget af elbiler i USA.

Det fortæller to anonyme kilder med viden om planerne til avisen The New York Times.

Bliver planerne til virkelighed, forventer regeringen, at salget af elbiler i år 2032 vil være mere end tidoblet sammenlignet med i dag.

Det vil i så fald betyde, at op mod 67 procent af alle biler solgt i USA vil være drevet af el.

Til sammenligning stod elbiler i 2022 for 5,8 procent af det samlede bilsalg i landet.

Planerne forventes ifølge The New York Times at blive mødt med juridiske indsigelser.

Præsident for lobbygruppen Alliancen for Bilinnovation, John Bozzella, kalder det mulige skridt for et massivt foretagende.

- Det er intet mindre end en komplet transformation af bilindustrien og bilmarkedet, siger han til The New York Times.

Reglerne kommer ikke til at sætte begrænsninger på, hvor mange elbiler, hver enkelt producent hvert år sælger.

I stedet kommer de ifølge avisen til at sætte et loft over, hvor meget CO2 det samlede antal af biler, producenterne hvert år sælger, udleder.

Planerne kommer på bagkant af, at EU har vedtaget standarder for bilers udledning af CO2.

EU's nye standarder ventes ifølge The New York Times at udfase salget af nye benzindrevne biler inden 2035.

Før Joe Bidens planer kan realiseres, kræver det ifølge avisen en markant omstilling af den amerikanske bilindustri.

Stort set alle større bilproducenter har i forvejen investeret heftigt i elbiler.

Men kun få har forpligtet sig til de mål, som Joe Bidens regering forestiller sig.

Samtidig kræver planerne en omfattende udbygning af både lade- og elnettet i USA.

Millioner af nye ladestandere vil være nødt til at blive konstrueret.

Imens skal elnettet forbedres for at kunne imødegå den øgede efterspørgsel efter strøm.

Desuden kræver det, at USA kan sikre forsyninger af de dyrebare mineraler og andre materialer, som især bruges i produktionen af batterier.

