Joe Biden vil tildele Qatar særlig status i forhold til Nato

USA's præsident Biden vil udpege Qatar som en "større ikke-Nato allieret".

Det siger Joe Biden i forbindelse med et møde i Det Hvide Hus mandag med Qatars emir, Tamim bin Hamad Al Thani.

Den særlige status tildeles af USA til nære allierede, som ikke er medlem af militæralliancen, men som har et strategisk samarbejde med det amerikanske militær.

- Qatar er en god ven og en pålidelig og dygtig partner. Jeg vil meddele Kongressen, at jeg vil udpege Qatar som en vigtig allieret uden for Nato for at afspejle vigtigheden af vores forhold. Jeg mener, at det er på høje tid, siger Biden.

Blandt andre lande som samarbejder med Nato på den måde er Israel, Egypten, Brasilien, Japan, Sydkorea, Australien og New Zealand.

Qatar indtog en stor rolle i evakueringen af udenlandske borgere samt lokale, der havde samarbejdet med vestlige lande, fra Afghanistan sidste år, efter at Taliban-bevægelsen havde overtaget magten i landet.

/ritzau/Reuters