Joe Bidens afsløring af vicepræsidentkandidat trækker ud

Det bliver ikke i denne uge, at USA og resten af verden får at vide, hvem Biden vælger som makker ved valget.

Demokraternes præsidentkandidat i USA, Joe Biden, vil ikke offentliggøre navnet på sin vicepræsidentkandidat i denne uge.

Det siger en medarbejder i hans kampagnestab tirsdag.

Valget "bliver ikke taget i løbet af indeværende uge", siger den unavngivne medarbejder.

Biden skal dog offentliggøre navnet på vicepræsidentkandidaten inden Demokraternes partikonvent, der går i gang den 17. august.

Han sagde ellers i sidste uge, at han ville komme med den længe ventede afsløring i den første uge af august.

- Jeg har valgt i første uge af august, sagde Biden til journalister for en uge siden.

- Jeg lover, at jeg vil lade jer vide det, når jeg selv ved det, sagde han.

I weekenden sagde en kilde tæt på Biden, at samtaler med de personer, som han overvejer, kan trække ud. Det er årsag til, at beslutningen formentlig først offentliggøres i næste uge.

Biden har på forhånd lovet, at han vil vælge en kvinde som sin såkaldte "running mate".

En af favoritterne menes at være senator Kamala Harris. Hun stillede også op ved de demokratiske primærvalg, men trak sig tidligere på året.

Ud over Harris menes tre andre senatorer at være under seriøs overvejelse. Det er Tammy Duckworth, Elizabeth Warren og Tammy Baldwin.

Også blandt andre tidligere FN-ambassadør Susan Rice nævnes som en mulighed.

Valget af vicepræsidentkandidat betegnes som særlig vigtigt forud for dette års præsidentvalg. Det skyldes især, at Biden fylder 78 år i november og dermed vil blive USA's ældste præsident nogensinde, hvis han vinder over den siddende præsident, 74-årige Donald Trump.

/ritzau/AFP