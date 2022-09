Jødisk universitet tvunget til at anerkende LGBT-forening

Den amerikanske højesteret indtager natten til torsdag dansk tid igen en central rolle i spændingerne mellem USA's konservative og progressive. Det sker, efter at et jødisk universitet er blevet pålagt at anerkende en LGBT-studenterforening.

Det drejer sig om Yeshiva University, et efter eget udsagn dybt religiøst jødisk universitet, som havde nægtet officielt at anerkende studenterforeningen YU Pride Alliance.

Sagen er kringlet, men konkret var det en dommer fra delstaten New York, hvor universitetet ligger, som pålagde universitet at anerkende studenterforeningen.

Dommeren havde vurderet, at alt andet ville være i strid med loven om diskrimination.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det mente universitetet dog var i strid med den forfatningssikrede ret til religionsfrihed.

Yeshiva University bad højesteret om at sætte sagen under lup, og i sidste uge blokerede højesteretsdommer Sonia Sotomayor altså for New York-dommerens påbud om at anerkende YU Pride Alliance.

Det var dog kun en midlertidig afgørelse, som skulle være i kraft, indtil højesteret kunne træffe en samlet afgørelse.

Og det er altså den afgørelse, som er kommet natten til torsdag.

Her har højesteret afgjort med et 5-4-flertal, at universitet skal anerkende YU Pride Alliance som en officielt studenterforening.

/ritzau/Reuters