John Kerry forlader klimapost for at hjælpe Bidens kampagnestab

John Kerry, der er USA's særlige klimaudsending, vil forlade sin post for i stedet at hjælpe præsident Joe Biden som en del af Bidens kampagnestab frem mod præsidentvalget i november 2024.

Det oplyser Kerrys kontor ifølge Reuters.

Kerry forlader sin post "senere i år", lyder det. Hvornår det sker, fremgår ikke.

Det er ikke helt fremmed for John Kerry at beskæftige sig med præsidentvalgkamp.

Således stillede han selv op som præsidentkandidat for Demokraterne i 2004. Han tabte dog valget til Republikanernes kandidat, George W. Bush.

John Kerry er 80 år og var udenrigsminister fra 2013 til 2017 under præsident Barack Obama.

Han har været USA's særlige klimaudsending siden januar 2021. I rollen som klimaudsending har han haft ansvaret for den amerikanske regerings diplomatiske arbejde på klimaområdet.

En kilde tæt på Bidens administration siger til det amerikanske medie Axios, at Kerry vurderer, at han vil kunne gøre den største positive forskel for klimaet, hvis han er med til at sikre, at Biden bliver genvalgt som præsident.

Ifølge Axios' oplysninger ønsker Kerry at forlade sin klimapost inden for de næste par måneder.

Rollen som USA's særlige klimaudsending var vigtig for John Kerry - og for Joe Bidens regering. Kerry blev udpeget umiddelbart efter Bidens sejr over Donald Trump ved præsidentvalget i 2020.

På sin nye post skulle John Kerry forsøge at genetablere det internationale samfunds tiltro til USA's klimapolitik, efter at Donald Trump som præsident havde trukket USA ud af Paris-aftalen, skriver Axios.

Som USA's udenrigsminister spillede Kerry en helt central rolle, da netop Paris-aftalen blev indgået under klimatopmødet i 2015. Paris-aftalen har siden været et referencepunkt i de internationale klimaforhandlinger.

Indtil John Kerry overgår til Bidens kampagnestab, varetager han ifølge Axios posten som særlig klimaudsending på fuld tid.

