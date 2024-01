John Kerry stopper som USA's klimaudsending for job i Bidens stab

John Kerry stopper som USA's klimaudsending for i stedet at skulle spille i nøglerolle i den stab, der skal stå for den siddende præsident Joe Bidens valgkamp.

Det skriver flere amerikanske medier ifølge nyhedsbureauet AFP med henvisning til unavngivne amerikanske embedsmænd.

Også som led i kampagnearbejdet skal 80-årige Kerry arbejde med klimapolitik.

Joe Biden forsøger at blive genvalgt som USA's præsident ved valget senere i år.

John Kerry, der er tidligere udenrigsminister og senator, deltog senest som amerikansk udsending under FN-klimatopmødet COP28 i Dubai.

Kerry har informeret Biden om sine intentioner om at forlade sin nuværende post, har kilderne oplyst.

Ud over at Kerry tre gange har deltaget ved FN's klimatopmøder og ledet den amerikanske delegation, har han også arbejdet med Kina trods komplicerede diplomatiske relationer mellem de to lande.

USA og Kina udgør tilsammen verdens to største CO2-udledere og kan noteres for 41 procent af den samlede internationale udledning.

I et sjældent set samarbejde var Kina og USA fælles om at bære forhandlingerne i Dubai.

John Kerry var udenrigsminister i årene mellem 2013 og 2017, mens demokratiske Barack Obama var præsident i USA.

/ritzau/