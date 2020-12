John Lennon blev skudt på sin trappesten for 40 år siden

Da Lennon blev skudt, blev han hastet til hospitalet på bagsædet af en politibil. Tirsdag er det 40 år siden.

Sent om aftenen en mild decemberdag i 1980 skød en ung mand med en pistol John Lennon fire gange i ryggen, idet musikeren kom hjem fra et lydstudie med sin hustru, Yoko Ono.

Politiet fandt Lennons drabsmand i færd med at læse en bog, mens han ventede på, at betjente skulle komme og anholde ham ude foran Dakota-bygningen på Manhattan.

John Lennon blev hastet til hospitalet på bagsædet af en politibil, men han "havde ikke den mindste chance for at overleve", på trods af at han gennemgik flere blodtransfusioner, fortalte en læge efterfølgende til journalister.

Lennon var 40 år, da han døde.

Den dengang 25-årige Mark Chapman var rejst fra Hawaii og havde fået Lennon til at skrive sin autograf på Chapmans kopi af Lennons seneste album, "Double Fantasy", tidligere samme dag, da Lennon forlod Dakota-bygningen.

- Jeg så billedet, hvor han skrev sin autograf. Det blev vist på tv igen og igen, skrev Yoko Ono til fans en måned senere i en udtalelse, der blev bragt i alle de store amerikanske aviser.

- På en eller anden måde var det billede sværere for mig at se på end det egentlige drabsbillede. John havde travlt den eftermiddag. Han behøvede ikke at give sin autograf, men han gjorde det, mens manden observerede ham. Manden, der senere ville forråde John.

År senere fortalte Chapman, som er en evangelisk kristen, til en journalist fra sin fængselscelle, at han var "vred på Lennon for at sige, at han ikke troede på Gud, at han kun troede på ham og Yoko, og at han ikke troede på The Beatles".

Også Lennons spøgefulde bemærkning, om at The Beatles var "mere populær end Jesus" irriterede Chapman.

Mark Chapman blev idømt livsvarigt fængsel. Hans næste prøveløsladelseshøring er sat til 2022. Det bliver hans 12. forsøg på at blive prøveløsladt før tid.

Den daværende præsident i USA, Ronald Reagan, kaldte drabet en "enorm tragedie", da tusindvis af sørgende samledes foran bygningen, hvor Lennon havde boet med Yoko Ono og deres søn, Sean.

Yoko Ono var hurtig til at meddele, at der ikke ville blive nogen offentlig begravelse. I stedet opfordrede hun fans til at samles i et amfiteater i den nærliggende Central Park om søndagen for at ære sin afdøde mand.

Den 14. december trodsede omkring 200.000 mennesker New Yorks vinterkulde for at hylde Lennon, ligesom at alle byens radiostationer var tavse i ti minutter.

På tværs af USA flokkedes titusindvis af mennesker til parker og pladser for at mindes Lennon. På verdensplan deltog flere millioner mennesker.

I John Lennons hjemby, Liverpool, sang omkring 20.000 mennesker "Give Peace a Chance" ved slutningen af en hyldestkoncert.

- John Lennon er ikke død. Så længe hans musik lever, kan han ikke dø, sagde en fan.

/ritzau/AFP