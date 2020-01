Johnson affejer skotsk ønske: I har allerede afvist løsrivelse

Lederen af Det Skotske Nationalparti ønsker en ny folkeafstemning på grund af det forestående brexit.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil ikke tillade en ny folkeafstemning om skotsk løsrivelse.

Det skriver han tirsdag i et brev til den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, der er leder af Det Skotske Nationalparti (SNP).

Sturgeon havde bedt den konservative premierminister om at give skotterne magt til selv at udskrive en ny afstemning. Senest skotterne stemte om løsrivelse var i 2014, hvor 55 procent stemte imod, og 45 procent stemte for.

Boris Johnson mener derfor, at skotterne allerede har taget deres valg.

Han siger, at afstemningen i 2014 blev omtalt som noget, der blot skete "én gang i løbet af en hel generation". Johnson tilføjer, at Skotland dengang lovede at rette sig efter resultatet.

- Den britiske regering vil fortsat værne om det skotske folks demokratiske beslutning og det efterfølgende løfte til dem, skriver premierministeren.

- Af den grund kan jeg ikke gå med til nogen anmodning om en flytning af magten, der vil føre til yderligere løsrivelsesafstemninger, lyder det.

Sturgeon ønsker at afholde en ny folkeafstemning i løbet af 2020.

Den 49-årige SNP-leder bad i sidste måned den britiske regering om at give det skotske parlament magt til at få det til at ske.

Hun mener, at det forestående brexit retfærdiggør en ny afstemning.

På tværs af hele Storbritannien stemte 52 procent i 2016 for at forlade EU.

I Skotland var der isoleret set dog hele 62 procent, der stemte for at forblive en del af det europæiske fællesskab.

Skotland står - sammen resten af briterne - til at forlade EU den 31. januar.

- De konservative er rædselsslagne for Skotlands ret til selv at vælge, fordi de ved, at hvis vi får valget, så vælger vi selvstændighed, siger Sturgeon.

SNP-lederen kalder Johnsons svar for "forudsigeligt" og understreger, at hun vil fortsætte kampen for "Skotlands ret til selv at bestemme vores fremtid".

/ritzau/AFP