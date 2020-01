Johnson: Alle ønsker alt det bedste for Harry og Meghan

Smilende dronning Elizabeth viste sig søndag offentligt sammen med prins Andrew.

Hele landet ønsker alt det bedste for Harry og Meghan.

Sådan siger den britiske premierminister, Boris Johnson, i en udtalelse til Sky News.

- Som jeg har sagt det tidligere, så er jeg sikker på, at kongefamilien, som har været her i meget lang tid, vil finde en vej fremad, siger Johnson.

Han kommenterer, at prins Harry og hertuginde Meghan ikke længere vil kunne bruge deres royale titler.

Harry og Meghan vil heller ikke længere modtage apanage, som er offentlig støtte, står der i en pressemeddelelse fra Buckingham Palace, det britiske kongehus. Ændringerne træder i kraft fra foråret, oplyses det.

De nye forhold for Harry og Meghan kommer som følge af, at parret i sidste uge meddelte på det sociale medie Instagram, at de vil trække sig fra deres kongelige pligter og søge et mere uafhængigt liv.

Sagen omkring Harry og Meghan kommer, efter at kongefamilien blev kastet ud i en krise omkring prins Andrew i november.

Andrew var blevet kompromitteret af et interview om sine forbindelser til den afdøde amerikanske finansmand Jeffrey Epstein.

Epstein hængte sig i en celle i Manhattan Correctional Center i august, da han afventede en omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

Dronning Elizabeth viste sig søndag for første gang offentligt sammen med prins Andrew, siden han trak sig tilbage fra officielle royale pligter på ubestemt tid.

Den 93-årige dronning virkede afslappet, da hun søndag ankom til en kirke nær Sandringham - dagen efter, at det var blevet meddelt, at prins Harry og hans hustru ikke længere er arbejdende medlemmer af det britiske kongehus.

Dronning Elizabeth smilede til pressefotografernes kameraer, da hun ankom til kirken.

/ritzau/Reuters