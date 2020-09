Johnson beskylder EU for at true med fødevareblokade

Premierminister har bedt 250 konservative parlamentsmedlemmer om støtte til kritik af skilsmisseaftale med EU.

Premierminister Boris Johnson beskylder EU for at true med en "fødevareblokade" mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Han siger, at dette ville kunne rive Storbritannien fra hinanden.

Johnsons beskyldninger er benzin på bålet i en krise omkring brexit. De er fremsat i et indlæg i Daily Telegraph lørdag.

Johnson siger, at EU's linje berettiger, at hans regering har taget skridt til at kræve ændringer i skilsmisseaftalen med EU. Det har ellers skabt dyb bekymring blandt parlamentsmedlemmerne fra hans eget parti.

I et videoopkald via Zoom til omkring 250 konservative beder premierministeren indtrængende om støtte til hans indsigelser mod dele af skilsmisseaftalen med EU. Det rapporterer BBC.

Forhandlingerne mellem Bruxelles og London om fremtidig handel er fastlåst og tæt på et sammenbrud. Hvis der ikke foreligger en aftale sidst på året, så er EU ifølge Johnson opsat på at fastholde en "ekstrem tolkning" af reglerne vedrørende Nordirland.

- Vi får at vide, at EU ikke blot vil indføre told på varer fra Storbritannien til Nordirland. EU vil måske helt vil stoppe for transport af fødevarer fra Storbritannien til Nordirland, skriver han.

- Jeg er nødt til sige, at vi aldrig i fuldt alvor troede, at EU ville være klar til at anvende en traktat, som er forhandlet på plads i god tro, til at blokere en del af Storbritannien. Eller at EU reelt ville true med at ødelægge Storbritanniens økonomiske og territoriale integritet.

Striden om fødevarer er koncentreret omkring EU's hidtidige indsigelser mod at give Storbritannien status som "tredjeland". Det indebærer, at nationer har ret til at eksportere deres fødevarer til Europa.

I henhold til skilsmisseaftalen har Nordirland særlig status. Aftalen sikrer, at der ikke genoprettes grænsekontrol og -barrierer, hvilket er i overensstemmelse med en historisk fredsaftale fra 1998. Fredsaftalen bragte tre årtiers blodudgydelser på den irske ø til ende.

EU frygter, at Storbritannien, når det er er helt ude af EU, vil omgå fastsatte regler for fødevarer og sende dem til EU via Nordirland. Nordirland grænser op til Irland, der fortsat er medlem af unionen.

Efter endnu en træg og vanskelig forhandlingsrunde i London i denne uge sagde EU's chefforhandler, Michel Barnier, at der hersker stor usikkerhed omkring reglerne for eksport af britiske fødevarer efter den 1. januar.

