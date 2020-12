Johnson: Briterne vil klare sig godt - med og uden aftale

Boris Johnson mener, at ingen premierminister vil kunne acceptere de krav, der stilles fra EU i øjeblikket.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger onsdag, at Storbritanniens økonomi vil klare sig godt - uanset om det lykkes at nå til enighed med EU om en handelsaftale.

- Vores land vil være parat til en australsk eller canadisk løsning, siger den britiske regeringsleder, som onsdag svarede på spørgsmål i parlamentet.

Canada har en handelsaftale med EU, mens Australien ikke har nogen.

Udtalelserne blev fremsat onsdag eftermiddag - kort før Johnson skulle flyve til Bruxelles for at mødes med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i de måske sidste bestræbelser på at få en handelsaftale i stand.

- Vi får vores penge tilbage efter den 1. januar, pointerer Johnson videre og understreger, "hvad enten vi får en aftale eller ej, så tager vi kontrollen tilbage".

- Ingen britisk premierminister ville kunne acceptere de krav, der stilles fra EU på nuværende tidspunkt, siger premierministeren og tilføjer:

- Men en god aftale med EU er stadig mulig. Jeg ser frem til drøftelser med EU-Kommissionens formand i aften.

Johnson siger, at der vil blive skabt nye arbejdspladser over hele Storbritannien - "ikke på trods af brexit - men på grund af brexit".

Den britiske regeringsleder siger samtidig, at hvis det kommer til en skotsk folkeafstemning om uafhængighed, så tror han på, at skotterne vil stemme for at forblive en del af Storbritannien.

Den britiske brexit-minister, Michael Gove, siger onsdag, at han håber på en handelsaftale mellem Storbritannien og EU.

Ifølge Sky News siger Gove, at den enighed om den såkaldte udtrædelsesaftale, der blev opnået tirsdag, har skabt et godt terræn for parterne til at nå frem til en handelsaftale.

I en kommentar til den såkaldte udtrædelsesaftale med EU siger Gove, at der ikke vil være nogen grænse på den irske ø, i Nordirland eller i Det Irske Hav.

BBC siger i en analyse, at det ikke er meningen at stoppe forhandlingerne, når Johnson onsdag aften mødes med Ursula von der Leyen over en middag.

- Det er heller ikke meningen at bebude, at en aftale er på plads.

- Meningen med mødet er, at se hvorvidt der hos begge parter stadig er tro på et muligt kompromis - om en aftale stadig er mulig, hedder det i BBC's vurdering med tilføjelsen:

- Hvis der er vilje til en form for forståelse, hvis man privat signalerer vilje til at rykke sig, når den anden part også er det, så kan der åbnes op for videre tekniske forhandlinger.

/ritzau/Reuters