Johnson: Det engelske samfund genåbnes over fire etaper

Premierminister Boris Johnson siger i parlamentet, at det engelske samfund vil blive genåbnet over fire etaper.

- Det første store skridt bliver skolerne, som genåbnes 8. marts.

- Vores prioritet har hele tiden været at få børnene tilbage i skolen, hvilket vi ved er afgørende for deres uddannelser og for deres psykiske og fysiske trivsel, siger den britiske premierminister.

Almindelige butikker åbnes fra 12. april.

/ritzau/Reuters