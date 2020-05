Johnson er under pres for åbenhed om plejehjemsdøde

Mangel på transparens omkring tusindvis af dødsfald på britiske plejehjem får voldsom kritik.

Grupper, der kæmper for ældres velfærd i Storbritannien, kræver at få indsigt i sager omkring usædvanligt mange coronadødsfald på landets plejehjem.

Regeringen under premierminister Boris Johnson afviser krav om mere transparens, og det er ikke blevet offentliggjort, hvor mange dødsfald, der har været på de enkelte plejehjem.

- Manglen på information og overblik er et stort problem af mange forskellige grunde, siger Ruthe Isden, som er med i ledelsen af ældresagsgruppen Age UK.

- Det er meget svært at få et billede af, hvad der er foregået på plejehjemmene, fastslår hun.

Helen Wildbore, som er leder af den nationale velgørenhedsorganisation Relatives Residents Association, som hjælper familier med ældre på plejehjem, efterlyser åbenhed.

- Det vil mindske den udbredte bekymring og sikre, at der ikke er et informationstomrum, som forværrer krisen, siger hun.

Regeringen siger, at det er hensyn til privatlivet og for "ikke at skabe forvirring", at der ikke offentliggøres mere om de mange dødsfald på plejehjem i England, Wales, Skotland og Nordirland.

Tusindvis af ældre er døde med coronavirus på plejehjem, viser regeringens egne statistikker.

Myndighederne har dokumenteret op mod 10.000 coronadødsfald på plejehjem frem til omkring 1. maj, men det virkelige dødstal menes at være langt højere.

Reuters har sammenholdt dødstal fra tidligere år med dødstal under pandemien i England og Wales.

Nyhedsbureauet når frem til, at antallet af dødsfald på plejehjem over otte uger frem til 1. maj i år er mindst 20.000 højere end normalt for de tilsvarende perioder i foregående år.

Under et parlamentsmøde onsdag pressede oppositionslederen Keir Starmer på for at få flere oplysninger. I et svar sagde Boris Johnson:

- Jeg vil ikke forsøge at foregive, at tallene, når de bliver endeligt bekræftet, ikke er voldsomme og meget, meget skræmmende. Dette har været en frygtelig pandemi.

Reuters skriver, at nogle plejehjem har været ramt særligt hårdt.

I Enfield, en bydel i London med 334.000 mennesker, var der coronaudbrud på mindst 42 af 82 plejehjem frem til 24. april.

Inden udgangen af april var mindst 136 døde af virusset i Enfield - medregnet dødsfald på hospitaler i området.

/ritzau/Reuters