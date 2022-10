Johnson flyver fra Caribien til London kort før formandsvalg

Tidligere premierminister Boris Johnson er på et fly på vej fra Den Dominikanske Republik til Storbritannien, mens rygterne svirrer om hans mulige kandidatur til den konservative formandspost - og dermed også premierministerposten efter Liz Truss.

Det skriver britiske Sky News sent fredag aften. Mediet bringer også et billede af Johnson om bord på et fly på vej til London-lufthavnen Gatwick.

Ifølge Sky News skal Boris Johnson tidligere fredag have sagt til en nær allieret, James Duddridge, at han "gør det" - altså stiller op til det konservative formandsvalg. Officielt er der ikke kommet nogen udmeldinger fra Johnson.

Johnson har med sin familie været på ferie i Den Dominikanske Republik.

Det vides ikke, om han allerede havde planlagt at tage hjem fredag aften dansk tid, eller om han har afbrudt sin ferie.

På flyet er flere ansatte hos Sky News, blandt andre USA-korrespondent Mark Stone, som siger:

- Der har været megen spekulation om, hvor og hvordan han ville tage afsted. Han har været i Den Dominikanske Republik i to uger nu.

- Han sidder på økonomiklasse, ret tæt på flyets bagerste del, med sin hustru og sine børn - et barn sidder på ham.

Fredag aften er det også kommet frem, at den tidligere finansminister Rishi Sunak har indtaget en tidlig føring i kapløbet om, hvem der skal være ny konservativ partiformand. Heller ikke han har sagt, om han kandiderer.

Men han er den første, der får opbakning fra 100 konservative parlamentsmedlemmer. 100 er tærsklen for at kunne deltage i en afstemning.

Tidligere fredag aften viste en optælling lavet af mediet BBC, at foreløbigt 42 ville pege på Johnson.

/ritzau/