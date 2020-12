Johnson forbereder på risikoen for aftaleløs fremtid med EU

Folk må forstå, at der er grænser for, hvor langt en regering ved sine fulde fem kan gå, siger Boris Johnson.

Forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien er kørt fast, og den britiske premierminister, Boris Johnson, vil formentlig i denne uge rejse til Bruxelles for at afsøge de sidste muligheder.

Johnson erkender, at parterne på visse stridspunkter står stejlt over for hinanden, og at slutspillet derfor er låst. Det kan føre til, at man simpelthen må give op og acceptere en aftaleløs fremtid.

- Man håber altid. Men der kan komme et tidspunkt, hvor man må erkende, at spillet er slut. Sådan er det bare, siger Johnson ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Parterne har forhandlet intenst de seneste uger. Både dag og nat og i weekender.

Der er ikke sket egentlige gennembrud eller fundet kreative løsninger, der har rykket dem nærmere en afklaring på blandt andet retten til EU-fiskeri i britisk farvand, eller om hvordan man skal sikre fair konkurrence.

Johnson bekræfter, at forhandlerne er langt fra hinanden i striden om fiskerettigheder. Det er et område, der har særlig stor betydning for Danmark.

Men også Frankrig har en stor aktie i fiskerettigheder og fører an i kampen på vegne af EU.

- Det er en meget vanskelig situation, siger Boris Johnson om forhandlingerne.

Folk må ifølge den britiske premierminister forstå, at der er grænser for, hvor langt en regering ved sine sansers fulde fem vil kunne gå i forhandlingerne med EU.

Han minder om, at uanset resultatet af de aktuelle forhandlinger - om de fører til en aftale eller ej - så vil der ske store forandringer i forholdet til EU fra 1. januar.

Det samme budskab leverede udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i sidste uge, da han holdt møder med repræsentanter for erhvervslivet og de politiske partier i folketinget.

/ritzau/