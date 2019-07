Johnson forsikrer Irland: Der kommer ingen fysisk grænse

Boris Johnson har tirsdag for første gang som britisk premierminister talt med Irlands premierminister.

Den nyvalgte britiske premierminister, Boris Johnson, lover tirsdag Irlands premierminister, Leo Varadkar, at Storbritannien aldrig vil indføre en fysisk grænse mellem Irland og Nordirland.

Det sker i de to lederes første samtale, siden Johnson 24. juli officielt blev udnævnt som briternes nye premierminister.

Johnson gentager samtidig over for Varadkar sit løfte om, at briterne forlader EU den 31. oktober - aftale med EU eller ej.

Grænsen mellem Irland, der ikke er en del af Storbritannien, og Nordirland har været et af de helt store stridspunkter i forhandlingerne om en skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien.

Efter brexit vil Irland fortsat være et EU-land. Det vil Nordirland ikke.

Hvis ikke der er indgået en aftale, vil det derfor være nødvendigt med en form for kontrol ved grænsen mellem de to lande, for at sikre at EU har styr på de varer, der bevæger sig mellem landene.

Alle parter forsøger dog at undgå en decideret grænse for at beskytte en fredsaftale fra 1998. Den stoppede 20 års blodig konflikt i Nordirland mellem grupper i Nordirland, der var loyale over for enten Storbritannien eller Irland.

Man frygter, at en grænse vil give nyt liv til konflikten.

Den aftale, som den tidligere premierminister Theresa May tre gange forsøgte at stemme igennem i det britiske parlament, indeholdt derfor den meget omtalte, såkaldte bagstopper.

Den betyder, at grænsen mellem Irland og Nordirland holdes åben via EU's toldunion, indtil der er indgået en handelsaftale.

Ingen ved, hvornår sådan en aftale kommer. Kritikere frygter derfor, at det på ubestemt tid tvinger Storbritannien til at underlægge sig EU-regler uden at have indflydelse på dem.

Blandt de store kritikere af bagstopperen er den nye britiske premierminister.

Han siger tirsdag til Irlands premierminister, at enhver potentiel ny brexitaftale ikke kommer til at indeholde en bagstopper.

/ritzau/Reuters