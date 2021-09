Johnson forsøger at udglatte betændt forhold til Frankrig

Den britiske premierminister, Boris Johnson, forsøger tilsyneladende at udglatte en diplomatisk strid, der i øjeblikket udspiller sig med Frankrig som følge af en ny sikkerhedsaftale med Australien og USA.

Således siger Boris Johnson ifølge Bloomberg News, at Storbritanniens kærlighed til Frankrig er "dybt rodfæstet".

Udtalelsen falder søndag, efter at Johnson er landet i New York forud for et møde med den amerikanske præsident, Joe Biden, tirsdag i forbindelse med FN's Generalforsamling.

- Vores kærlighed til Frankrig er uudryddelig.

- Vi er meget stolte af vores forhold til Frankrig, og det har en enorm stor betydning for dette land, siger Johnson ifølge Bloomberg News.

- Det er et meget venskabeligt forhold - en entente cordiale (hjertelig forståelse på fransk, red.) - der går et århundrede eller mere tilbage, og som er helt afgørende for os, tilføjer den britiske premierminister.

Entente cordiale er en allianceaftale mellem Storbritannien og Frankrig, som blev indgået i april 1904.

Boris Johnson påpeger samtidig, at Storbritannien og Frankrig er involveret i fælles militære operationer på Balkan og i Mali, ligesom at de to lande er med i et fælles program for simulering af atomprøver.

De beroligende ord fra Boris Johnson kommer, efter at den franske minister for europæiske anliggender, Clément Beaune, har anklaget Storbritannien for at være en "vasalstat" på grund af landets rolle i forsvarsaftalen med Australien og USA, der blev offentliggjort onsdag.

I det hele taget har franskmændene reageret med vrede over samarbejdet, den såkaldte Aukus-pagt, der indebærer, at Frankrig mister en ubådsaftale til et trecifret milliardbeløb i kroner.

Som følge af en beslutning fra Australien om trække sig fra en kontrakt med et fransk selskab om levering af ubåde tog Frankrig fredag det helt usædvanlige skridt at hjemkalde sine ambassadører i Australien og USA.

Desuden har Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, aflyst et møde med sin britiske kollega, Ben Wallace, i den kommende uge som følge af sikkerhedsaftalen mellem Storbritannien, USA og Australien.

Det skriver BBC.

Den nye sikkerhedsaftale har til formål at styrke bestræbelserne på at imødegå Kinas tiltagende indflydelse i Det Sydkinesiske Hav.

/ritzau/