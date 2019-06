Johnson: Husspektakler går publikum ikke op i

Store overskrifter i britiske medier om voldsomt skænderi mellem Johnson og hans kæreste.

Boris Johnson, der er favorit til at blive Storbritanniens næste premierminister, vil ikke svare på spørgsmål om husspektakler i sit hjem.

Han siger på et møde i Birmingham for konservative vælgere, at det interesser ikke publikum, rapporterer britiske medier.

Politiet blev tidligt fredag kaldt ud til Johnsons hjem i London, hvor han bor sammen med sin kæreste Carrie Symonds. Her blev der knust glas og råbt ukvemsord mellem de to beboere.

Det fik en af naboerne til at ringe til politiet, som mødte op. Her konstaterede man, at ingen var kommet noget til, og at alt så ud til at være i orden.

- Jeg tror ikke (publikum red.) ønsker at høre om den slags ting, medmindre jeg tager fejl.

- Jeg tror, at det, som de vil høre noget om, er mine planer for landet og for mit parti, siger Johnson.

Han dyster sammen med udenrigsminister Jeremy Hunt om pladsen som formand for Det Konservative Parti. Det skal afgøres ved en urafstemning, hvis resultat ventes 22. juli.

Vinderen bliver også den næste britiske premierminister.

Historien om husspektakler i Johnsons hjem har lørdag givet store overskrifter i de britiske aviser. Flere medier rapporterer, at det skaber uro i Det Konservative Parti, fordi det bidrager til det kaos, der i forvejen er med brexit.

/ritzau/Reuters