Johnson i sidste tv-duel: Handelsaftale klarer vi efter brexit

Sidste valgdebat mellem Labour-leder Corbyn og Boris Johnson blev præget af en hård tone.

Storbritannien har tid til at indgå handelsaftaler med både EU og andre lande, efter at briterne efter premierminister Boris Johnsons plan forlader unionen 31. januar.

Det påpeger Johnson i en valgdebat på BBC med Labour-leder Jeremy Corbyn.

- Vi har rigeligt med tid til at gå ud og opbygge nye partnerskaber om frihandel, ikke bare med EU, men også andre steder i verden, siger Johnson.

Debatten er den sidste mellem de to, inden briterne går til valg 12. december.

Corbyn skød dog straks igen mod Johnsons påstand om god tid. Labour-lederen påpegede, at det vil tage regeringen syv år at forhandle en handelsaftale på plads med USA.

Til gengæld gjorde Johnson grin med Corbyns ønske om en ny folkeafstemning.

Johnson genforhandlede en ny skilsmisseaftale med EU i oktober.

Han har lovet mange gange, at brexit vil ske med ham ved roret. Han har endda gjort "get Brexit done" til et slogan, der blandt andet henvender sig til de Labour-støtter, som bakkede op om et brexit og nu ønsker det overstået.

Imens halser Corbyn efter Johnson i meningsmålingerne, hvilket gjorde Labour-lederen presset forud for debatten, der blev holdt i en hård tone.

/ritzau/Reuters