Johnson indkalder til krisemøde om Afghanistan

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har indkaldt til krisemøde fredag eftermiddag om situationen i Afghanistan.

Det oplyser en talsperson for ham.

Premierministeren har indkaldt det såkaldte COBR-udvalg, der - foruden ham selv - består af centrale ministre.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger om mødet.

Men tidligere fredag sagde den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at britiske soldater kan vende tilbage til Afghanistan, hvis landet igen giver husly til al-Qaeda netværket på en måde, der truer vestlige lande.

I den seneste uge har den militante talibanbevægelse erobret en række vigtige byer i Afghanistan i en lynoffensiv.

Fredag faldt hovedstaden i provinsen Logar. Byen ligger 50 kilometer syd for Kabul og kan blive et springbræt til at angribe den afghanske hovedstad.

Omkring halvdelen af de 34 provinser i Afghanistan er blevet overtaget af Taliban inden for få dage.

Oprørernes offensiv kommer, efter at USA og dets allierede hen over sommeren har trukket deres soldater ud efter næsten 20 år i Afghanistan.

/ritzau/Reuters