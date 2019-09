Johnson: Jeg er uenig i kendelsen fra højesteret

Johnson siger, at kendelsen mod ham forhindrer ham i bestræbelserne på at få en brexit-aftale.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger til BBC, at han er uenig i kendelsen fra højesteret, men at han vil respektere den.

I Downing Street 10 siger en kilde til Reuters, at Johnson ikke går af.

Johnson siger, at kendelsen mod ham forhindrer ham i bestræbelserne på at få en brexit-aftale, men at loven, som den er nu, betyder, at Storbritannien skal forlade EU den 31. oktober.

- Vi skal træde ud af EU den 31. oktober uanset hvad, men det afgørende for os er, at vi får en god aftale, siger Johnson, som udtalte sig til BBC og andre medier i New York i forbindelse med FN's klimatopmøde.

- Og det er det, som vi arbejder på. Og det er for at være ærlig ikke blevet meget lettere efter alt det, der er sket i parlamentet og ved domstolene, siger han.

/ritzau/