Johnson & Johnson skal betale milliarderstatning til kræftramt

Det er et nævningeting i Portland mandag lokal tid kommet frem til, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beløbet svarer til knap 1,8 milliarder kroner.

Af de 260 millioner dollar udgør 60 millioner dollar kompensation, mens de resterende 200 millioner dollar skal betales i bødestraf.

Artiklen fortsætter under annoncen

Erik Haas, selskabets globale vicepræsident, siger i en udtalelse, at kendelsen er i strid med forskning, der ifølge ham viser, at talkumpulveret i babypudderet er sikkert, at det ikke indeholder asbest, og at det ikke forårsager kræft.

Yderligere oplyser han, at selskabet vil anke dommen og forventer at blive frifundet.

Offeret, Kyung Lee, blev sidste år diagnosticeret med lungehindekræft som 48-årig.

Lee har hævdet, at hun i over 30 år har inhaleret stoffer fra produktet. Det begyndte, da hendes mor brugte babypudderet på hende som spædbarn. Senere hen brugte hun deodoranter med talkumpulver fra selskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selskabet arbejdet i øjeblikket på at indgå et samlet forlig på 6,48 milliarder dollar for de fleste af sagerne om babypudder. Det svarer til omkring 44 milliarder kroner.

Over 61.000 personer har lagt sag an mod selskabet. Størstedelen af sagsøgerne er kvinder, der har fået kræft i æggestokkene, men der er også flere med lungehindekræft.

75 procent af de resterende sagsøgere skal sige ja, for at selskabets foreslåede forlig kan blive indgået.

22 kvinder med kræft i æggestokkene fik i 2021 en samlet erstatning fra selskabet på 2,1 milliarder dollar.

/ritzau/