Johnson kommer til middag i EU med et fatalt brexit lurende

Britisk premierminister mødes onsdag aften i Bruxelles med EU's kommissionsformand. Kan være sidste chance.

Den britiske regering oplyser, at premierminister Boris Johnson onsdag rejser til Bruxelles for at mødes med EU's kommissionsformand, Ursula Von der Leyen, over en middag i et forsøg på at finde en handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Det kan være en sidste mulighed for at blive enige. Lykkes det ikke, vil der over en bred front vokse toldmure op mellem EU og Storbritannien 1. januar.

- Premierministeren vil rejse til Bruxelles i morgen til en middag med VDL (von der Leyen, red.) for at fortsætte diskussionen om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU, siger en talsmand for Johnson ifølge Reuters.

- Jeg ser frem til at hilse premierminister Boris Johnson velkommen i morgen aften, svarer EU's kommisionsformand på Twitter.

EU's brexitforhandler, Michel Barnier, sagde dagen forinden, at der skal falde en afgørelse nu. Onsdag er sidste frist, mente han.

Torsdag og fredag er der topmøde for EU's 27 medlemslande.

Irlands udenrigsminister, Simon Coveney, efterlyser også en afklaring nu.

- Uheldigvis har vi udsigt til et no-deal-brexit, hvis ikke der sker et eller andet, som bryder det inden for den næste dag eller to, sagde han tidligere tirsdag til parlamentet i Dublin.

Coveney mener, at topmødet skal tage hul på de praktiske forberedelser til et EU uden en handelsaftale med briterne.

/ritzau/