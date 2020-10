Johnson lukker store dele af England ned i fire uger

Englænderne må fra torsdag og fire uger frem kun forlade hjemmet, hvis der er en særlig grund til det.

England lukker fra på torsdag atter store dele af samfundet ned for at forhindre coronasmitten i at sprede sig.

Det meddeler premierminister Boris Johnson lørdag aften på et pressemøde.

Beslutningen kommer, efter at England har oplevet en markant stigning i antallet af nye daglige smittetilfælde på det seneste.

- Ingen ansvarlig premierminister kan ignorere den besked, der ligger i tallene, siger Johnson.

- Virusset spreder sig hurtigere end i de værste scenarier fra vores forskere. Medmindre vi gør noget, risikerer vi at opleve dødsfald i tusindvis hver dag.

Premierministeren understreger, at englænderne ikke skal tilbage til en fuld nedlukning som i marts og april.

- Men jeg er bange for, at fra på torsdag er beskeden den samme: bliv hjemme, red hospitalsvæsenet og red liv, siger Johnson.

De nye tiltag betyder, at barer, restauranter og ikke-essentielle forretninger skal lukke.

De 55 millioner indbyggere i England må kun forlade hjemmet, hvis der er en særlig grund til det.

Arbejdspladser kan holde åbent, hvis de ansatte ikke kan arbejde hjemmefra.

Nedlukningen gælder i fire uger, siger Johnson.

/ritzau/