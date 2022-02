Johnson mister toprådgiver efter grov påstand om modstander

En af Boris Johnsons toprådgivere har sagt op.

Den britiske premierministers chef for politik, Munira Mirza, har torsdag meddelt, at hun har forladt sin stilling.

Årsagen er en påstand, som Boris Johnson fremførte i det britiske parlament mandag.

Her anklagede han oppositionens leder, Labour-partiets Keir Starmer, for i et tidligere job ikke at have retsforfulgt en af Storbritanniens værste sexforbrydere.

Onsdag gik Starmer i rette med Johnson. Han kaldte Johnsons anklager for falske "konspirationsteorier".

Torsdag forsøgte Boris Johnson at trække i land efter anklagen, som vakte stor opsigt. Men Johnsons ord var ikke nok til at få Mirza til at blive ved hans side som rådgiver.

Der var "ingen fair eller rimelig basis" for den oprindelige anklage, siger Mirza ifølge magasinet The Spectator.

- Det var en upassende reference om en forfærdelig sag om seksuelle overgreb på børn.

- Jeg håber, at du undskylder for denne alvorlige fejlvurdering lavet under stort pres. Det er ikke for sent for dig, men jeg er ked af at sige, at det er for sent for mig, siger hun i et brev til Boris Johnson ifølge magasinet.

Johnsons anklage mandag gik på, at Keir Starmer som direktør for de offentlige anklagere ikke retsforfulgte Jimmy Savile.

Tv- og radiovært Jimmy Savile blev aldrig retsforfulgt, selv om der var adskillige politiundersøgelser af ham.

Efter at han døde i 2011 som 84-årig, kom det frem, at han havde begået overgreb mod hundreder af ofre. Det yngste offer var otte år.

Starmer understregede onsdag, at han ikke var ansvarlig for den manglende retsforfølgelse af Savile, mens han var i live.

Torsdag trak Boris Johnson i land med anklagen.

- Jeg forstår fuldt ud, at han ikke havde noget personligt at gøre med de beslutninger, lød det fra premierministeren.

Men det var altså ikke nok for toprådgiver Mirza, som har arbejdet med Boris Johnson i 14 år, til at blive på sin post.

Boris Johnsons kontor bekræfter, at hun har sagt op.

- Vi er meget kede af, at hun har forladt nummer 10 (Johnsons embedsbolig Downing Street 10, red.) og er meget taknemmelige for hendes service og bidrag til regeringen, hedder det i en erklæring.

/ritzau/Reuters