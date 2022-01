Johnson modtager imødeset rapport om påståede coronafester

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har mandag modtaget en rapport om påståede sammenkomster og fester på premierministerens kontor under den britiske coronanedlukning.

Det skriver det britiske medie Sky News og nyhedsbureauet Reuters.

- Vi kan bekræfte, at Sue Gray har afleveret en opdatering om sine undersøgelser af premierministeren, siger en unavngiven talsmand fra regeringen ifølge både Reuters og Sky News.

Det er topembedskvinden Sue Gray, der har haft ansvaret for at lave rapporten. Mandagens opdatering af rapporten betyder ifølge Sky News, at den nu lever op til det britiske politis krav for rapporten.

Politiet har instrueret Sue Gray i at holde sig til "minimale referencer" til sager, der er en del af politiets kriminalefterforskning.

Hun har derfor ikke haft mulighed for at gå helt i dybden i sin rapport.

Rapporten bliver offentliggjort i løbet af mandag eftermiddag, oplyser regeringstalsmanden. Johnson vil komme med en udtalelse 16.30 dansk tid.

- Resultaterne vil blive offentliggjort på regeringens hjemmeside og gjort tilgængelig for Underhuset i eftermiddag.

- Premierministeren vil herefter komme med en udtalelse til Underhuset, når folk selv har haft mulighed for at læse og vurdere resultatet, lyder det.

Johnson har undskyldt for at have holdt og deltaget i en række fester og sammenkomster, på tidspunkter hvor Storbritannien var lukket ned på grund af corona. Han har dog også sagt, at han ikke vil trække sig fra sin post.

De mange sager, der belaster premierministeren, har ikke kun fået oppositionspartiet Labour til at kræve hans afgang. Også nogle af Johnsons egne konservative partifæller vil af med ham.

Hvis 54 konservative medlemmer af parlamentet skriver under på, at de har mistet tilliden til Johnson, udløser det en tillidsafstemning i partiet.

