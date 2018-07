Johnson opfordrer partifæller til at redde brexit

Vi har skiftet kurs før, og vi kan skifte igen, siger den afgåede britiske udenrigsminister i afskedstale.

- Det er ikke for sent at redde brexit, siger den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson onsdag i sin afskedstale til parlamentet.

Han kritiserer premierminister Theresa Mays brexit-plan, som han mener vil forhindre regeringen i at indgå handelsaftaler med andre lande og efterlade Storbritannien i "et miserabelt permanent limbo".

Johnson opfordrer de øvrige medlemmer af parlamentet til at genoverveje strategien. Briterne får aldrig igen chancen for at få den rette aftale på plads, siger han.

- Vi har tid i disse forhandlinger. Vi har skiftet kurs før, og vi kan skifte igen.

Johnson valgte at trække sig fra sin post frem for at blive og følge Mays plan for brexit.

I sin tale onsdag siger han, at planen kun er en plan for brexit "af navn".

Mays plan lægger op til fortsat tætte økonomiske bånd til EU.

- Vi går frivilligt ind til at blive en økonomisk vasalstat, lyder det fra den nu tidligere udenrigsminister.

/ritzau/Reuters