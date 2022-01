Johnson ophæver de fleste coronarestriktioner i England

Britiske premierminister konstaterer, at omikron har toppet i England, og derfor kan restriktioner fjernes.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger i parlamentet, at de fleste restriktioner mod covid-19 vil blive ophævet i England i næste uge.

Det betyder, at folk ikke længere skal bruge mundbind de fleste steder, hvor det har været påkrævet. Folk behøver ikke længere at arbejde hjemme, og man dropper coronapas ifølge BBC og AFP.

Johnson henviser til, at smitten med varianten omikron har toppet.

- På grund af den ekstraordinære kampagne med et ekstra stik, så kan vi vende tilbage til plan A i England og tillade, at reglerne for plan B udløber, siger han i parlamentet.

I sidste måned gik England over til Plan B. Dengang var det ifølge Johnson for at kunne stå imod en "flodbølge" af smitte med omikronvarianten.

De lettelser, som premierministeren har bebudet, ses som en indrømmelse over for hans kritikere.

De er vrede, efter at en serie af afsløringer har vist, at der i Johnsons embedsbolig i Downing Street blev holdt fester, mens resten af England var underlagt strenge coronakrav om at undgå kontakt med andre mennesker.

/ritzau/