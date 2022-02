Bekymringer om russisk angreb på Ukraine vokser i Vesten. Boris Johnson overvejer at indsætte britisk militær.

Johnson overvejer at indsætte krigsskibe og kampfly i Østeuropa

Premierminister Boris Johnson overvejer at indsætte kampfly fra det britiske luftvåben og krigsskibe fra den britiske flåde for at forsvare Østeuropa.

Det skriver han i en kronik i avisen The Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Johnson skriver også, at Storbritannien er klar til at indføre sanktioner i tilfælde af et russisk angreb på Ukraine.

Hans regering vil bede parlamentet om at sanktionere russiske enkeltpersoner og virksomheder, lyder det videre.

Johnson siger, at forsvarsminister Ben Wallace og udenrigsminister Liz Truss begge snart vil rejse til Moskva.

Kronikken kommer efter meldinger fra USA, der mener, at et angreb fra Rusland mod Ukraine kan finde sted inden for få dage eller uger.

/ritzau/