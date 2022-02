Johnson skal svare på spørgeskema om fester under nedlukning

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har modtaget et spørgeskema fra britisk politi om den såkaldte partygate-skandale, som han skal svare på.

Det bekræfter Johnsons talsperson fredag.

Londons Metropolitan Police er i gang med at kontakte over 50 personer, der menes at have deltaget i fester i Johnsons embedsbolig i Downing Street, mens resten af landet var lukket ned.

Det sker, så politiet kan blive klogere på, hvordan de forskellige deltagere var involveret i festen.

- Vi kan bekræfte, at premierministeren har modtaget et spørgeskema fra Metropolitan Police. Han vil svare, som det kræves, siger Johnsons talsperson i en udtalelse.

Spørgeskemaet er juridisk bindende og skal ifølge politiet besvares inden for syv dage.

I alt efterforsker politiet 12 sammenkomster, der skulle have fundet sted i Downing Street. Den britiske premierminister menes selv at have været til stede ved et par af festerne, der fandt sted i både 2020 og 2021.

Sammenkomsterne blev holdt stik imod Storbritanniens daværende coronaregler og på et tidspunkt, hvor mange briter ikke engang kunne deltage i begravelser eller sige farvel til deres kære på hospitalet på grund af landets strikse restriktioner.

Afsløringerne har da også vakt harme i Storbritannien og ført til, at landets samlede opposition har krævet premierministerens afgang.

Også i Johnsons eget konservative parti er der flere, der har givet udtryk for, at de har mistet tilliden til ham.

Johnson har selv afvist at gå af. Premierministeren har dog undskyldt og lovet at ændre kulturen i toppen af regeringen.

Boris Johnson måtte i sidste uge også se fem nære medarbejdere forlade deres stillinger. Han har dog afvist, at deres afgange skyldtes afsløringerne af festerne i Downing Street.

Johnson har siden blandt andet ansat en ny stabschef og en ny kommunikationschef.

/ritzau/Reuters