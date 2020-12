Johnson tager til Indien i håb om at styrke handelsaftaler

- Jeg håber, at besøget vil føre til kvantespring i vores bilaterale forhold, siger Boris Johnson i erklæring.

Premierminister Boris Johnson rejser til Indien i næste måned på sit første større bilaterale besøg i et andet land, efter han sidste år blev premierminister.

På sin rejse vil Johnson invitere Indien med til næste års G7-topmøde, som Storbritannien skal være vært for. Indien inviteres med sammen med Australien og Sydkorea.

Besøget i Indien har til formål at styrke bilaterale handelsforbindelser, investeringer og samarbejde på forskellige områder som forsvar og sikkerhed, sundhed og klimaforandringer.

Det falder sammen med Indiens årlige fejring af nationaldagen den 26. januar. Det er, nogle få uger efter at briterne har forladt EU's indre marked den 31. december, og mens de søger nye handelsaftaler efter brexit.

- Jeg håber, at besøget vil føre til et kvantespring i vores bilaterale forhold, hvilket premierminister Narendra Modi og jeg har lovet at realisere, siger Johnson i en erklæring.

Han tilføjer, at Indien er en stadig mere uundværlig parter for Storbritannien, mens landet kæmper for at skabe nye job, ny vækst og øget samarbejde om klimaforandringer og sikkerhed.

Briterne har i de seneste måneder indgået en række handelsaftaler med forskellige lande - deriblandt Japan og Singapore - som led i landets bestræbelser på at skabe "et globalt Storbritannien" efter brexit.

- Jeg tænker sommetider, at vi har været alt for fokuseret på kun Europa, mens det rent faktisk er en af fordelene ved overgangsperioden, at vi igen vinder kontrol over vores evne til at indgå frihandelsaftaler med resten af verden, hedder det i en kommentar fra den britiske udenrigsminister, Dominic Raab.

Johnson bliver kun den anden premierminister, som besøger Indien efter det opnåede uafhængighed af briterne i 1947. Den konservative John Major besøgte landet i 1993.

/ritzau/Reuters