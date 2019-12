Johnson taler foran Downing Street

Premierminister holder tale efter besøg på Buckingham Palace og offentliggørelse af endeligt valgresultat.

Storbritanniens Boris Johnson taler fredag eftermiddag foran Downing Street.

Det sker efter, at den britiske premierminister tidligere havde besøgt Buckingham Palace, hvor dronning Elizabeth formelt overgav ham opgaven med at danne en ny regering.

- Vi klarede det! sagde Johnson, efter at hans konservative parti vandt 365 af de 650 pladser i Underhuset - det stærkeste konservative flertal siden 1987.

– Nationen har givet os et historisk mandat, og vi vil gøre alt for at leve op til det, sagde han.

Det endelige valgresultat viser, at Labour fik 203 pladser, mens Det Skotske Nationalparti fik 47 pladser og De Liberale Demokrater fik 11 pladser.

/ritzau/Reuters