Johnson trodser rejseforbud for at tale brexit med Juncker

På det møde mandag vil den britiske premierminister og EU's kommissionsformand bygge videre på små fremskridt.

Boris Johnson rejser mandag til Luxembourg for at søge en vej ud af brexit-krisen med EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker.

Det bekræfter premierministerens kontor og en talskvinde for EU-Kommissionen.

Johnson erklærede, da han i sommer overtog posten som premierminister, at han ikke havde i sinde at rejse rundt i Europa for at sikre briterne en brexit-aftale. EU-lederne kunne komme til London, hvis de ville noget.

Siden har han imidlertid været i både Paris og Berlin - og senest i Irland.

Storbritannien forlader EU 31. oktober, hvis ikke andet aftales inden da. Det kan ske med eller uden en aftale, og det sidste vil få store - ikke mindst økonomiske - følger for begge parter, dog mest for Storbritannien.

Juncker og Johnson skal forsøge at sætte yderligere skub i de aktuelle forhandlinger, der ifølge EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, giver grund til "nogen optimisme".

EU-Kommissionens talskvinde vil ikke kommentere forhandlingerne, som finder sted "løbende" på embedsmandsniveau.

Storbritannien præsenterede på et teknisk møde 11. september med EU-Kommissionen nogle idéer til toldarrangementer ved den irske grænse. Det er den, der fortsat volder problemerne i forhandlingerne.

Desuden havde parterne på mødet en drøftelse af den politiske erklæring som følger med skilsmisseaftalen.

/ritzau/