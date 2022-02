Johnson: Truslen om sanktioner vil måske ikke afskrække Rusland

Boris Johnson siger, at Putin måske ikke tænker logisk. Trussel om sanktioner kan derfor være ineffektiv.

Truslen om økonomiske sanktioner er muligvis ikke nok til at afskrække Rusland fra at invadere Ukraine.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson.

Han peger på, at Ruslands præsident Putin ikke nødvendigvis tænker logisk.

Johnsons udtalelser kommer i et interview med BBC.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den britiske regeringsleder siger, at Rusland planlægger at kaste Europa ud i den værste konflikt siden Anden Verdenskrig.

Samtidig advarer Johnson om, at en invasion af Ukraine vil medføre, at Rusland fryses ud af det globale finansliv.

- Kendsgerningerne er, at der er alle mulige tegn på, at planen på nogle måder allerede er sat i værk, siger Johnson.

- En russisk invasionsplan vil ikke kun indebære, at russiske styrker trænger ind i landet fra de østlige separatistområder, men også fra Hviderusland i nord. På den måde vil hovedstaden Kijev blive omringet, siger Johnson med henvisning til amerikanske efterretningsrapporter.

USA's præsident, Joe Biden har delt efterretningerne med vestlige ledere.

Johnson siger, at folk må forstå, at et stort antal menneskeliv kan være på spil.

Den britiske regering er ofte blevet beskyldt for at vende det blinde øje til Ruslands mange finansielle aktiviteter i London. Aktiviteter, som Johnsons konservative parti skal have nydt godt af i form af store donationer.

Men Johnson har på den årlige sikkerhedskonference i München bebudet, at der vil blive ændret kurs over for de russisk-ejede selskaber i hans land.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger samtidig til Mail On Sunday, at hvis Rusland ikke stoppes i Ukraine, vil præsident Vladimir Putin muligvis forsøge at skrue tiden til midten af 1990'erne og muligvis annektere Baltikum og det vestlige Balkan.

Boris Johnson siger, at Putin måske ikke tænker logisk, og at truslen om økonomiske sanktioner derfor måske ikke er tilstrækkeligt afskrækkende.

I den seneste uge har præsident Biden løbende udsendt meldingen, at Putin skulle være klar til at indlede et angreb på Ukraine.

/ritzau/Reuters

/ritzau/